Le previsioni del tempo di venerdì 19 gennaio

Le previsioni meteo per domani, venerdì 19 gennaio, dicono che in Italia ci saranno pioggia, neve, sole e nebbia. Andiamo con ordine. La mattinata inizierà bene a nord-ovest, dove ci saranno il sole e una temperatura di 4 gradi; nel nord del Veneto e in Trentino-Alto Adige, invece, si prevedono nevicate e temperature più basse. Nell’area tirrenica, da nord a sud, ci saranno nubi e piogge praticamente per tutto il giorno. Sul versante opposto, lungo l’Adriatico, le cose andranno meglio: ci sarà sereno su Puglia, Molise, Abruzzo e Marche. Nel corso della giornata ci saranno comunque dei peggioramenti, soprattutto al Sud.

Le temperature non supereranno i 5 o 6 gradi nel Nord Italia, mentre saranno sensibilmente più alte al Sud, dove – in media – si starà tra gli 8 e i 12 gradi.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.