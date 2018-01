Ci sono sconti sui libri Adelphi: qualche dritta per approfittarne

Dal 16 gennaio al 15 febbraio i libri della casa editrice Adelphi sono scontati del 25 per cento, sul sito, nelle librerie e sui rivenditori online. Lo sconto è previsto dalla legge Levi sui libri del 2011, che stabilisce che non possa superare il 25 per cento del prezzo di copertina, e che consente a ogni editore di protrarlo non più di un mese l’anno e mai a dicembre (quello in cui si vendono più libri per i regali delle feste). È quindi una buona occasione per comprare qualche grande classico o qualche nuova chicca di Adelphi, uno degli editori italiani più raffinati nei contenuti ed eleganti nella grafica.

– La versione di Barney, di Mordecai Richler

È uno dei romanzi più divertenti e brillanti degli ultimi vent’anni, e in Italia ha anche una storia editoriale da raccontare: in breve, il suo successo è merito della redazione del Foglio. Nel 2010 Richard Lewis ci ha fatto un film, con Barney interpretato da Paul Giamatti.

– Moby Dick, o la balena, di Henry Melville

Se non l’avete letto è ora di farlo, o perlomeno di acquistarlo nella traduzione di Cesare Pavese, con copertina illustrata da Roberto Abbiati.

– Limonov, di Emmanuel Carrère

È probabilmente il libro più famoso di uno degli scrittori contemporanei più apprezzati e celebrati. Racconta la storia di un personaggio reale e leggendario, tra i principali oppositori nella Russia di Putin, che Carrère definisce un misto tra «un marinaio in libera uscita e una rockstar». Se Limonov già l’avete letto, potete continuare con L’Avversario, sulla storia di Jean-Claude Romand, un impostore che uccise moglie, figli e genitori; Propizio è avere ove recarsi, che raccoglie saggi e reportage di Carrère degli ultimi 25 anni; Vite che non sono la mia, sullo tsunami nel Pacifico del 2004; e La vita come un romanzo russo, con una storia d’amore commovente e un magistrale capitolo di letteratura erotica.

– Il controllo della natura, di John McPhee

Leggere uno dei maestri del giornalismo letterario di non fiction vale sempre la pena; questo libro racconta l’incredibile determinazione degli uomini che piegano gli ambienti più ostili per viverci: le innumerevoli dighe di New Orleans, i 150 bacini per intercettare le colate di fango a Los Angeles e gli islandesi che bagnano, raffreddano e deviano la lava dei vulcani. Sempre di McPhee potete acquistare uno dei libri sul tennis più belli di sempre, che si intitola, facile, Tennis.

– Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, di Robert Pirsig

Uscì nel 1974 e divenne un caso letterario, entrando nel gruppo di quei libri che per qualcuno sono banali e per altri contengono grandi verità e consigli esistenziali. Racconta di un viaggio in motocicletta fatto insieme al figlio attraversando gli Stati Uniti, con dentro riflessioni e osservazioni sulla cultura americana, sull’esistenza e sul suo senso.

– L’isola del tesoro, di Robert Louis Stevenson

Il libro d’avventure che non si può non aver letto, perché «non è mai esistito un bambino che non abbia cercato oro, non sia stato pirata o capitano di soldati o bandito di montagna; che non abbia mai fatto battaglie, non sia naufragato e non sia stato fatto prigioniero, e non abbia bagnato di sangue le sue piccole mani, o che bravamente non si sia ritirato da una battaglia perduta e che infine, con manifesto orgoglio, non abbia protetto l’innocenza e la bellezza», come rispose Stevenson a chi l’aveva criticato. Se da bambini non l’avete letto, recuperatelo, o fatene scorta per regalarlo ai piccoli attorno a voi.

– Musicofilia, di Oliver Sacks

Gli intricati rapporti tra musica e cervello, spiegati con aneddoti illuminanti e commoventi dal grande neurologo autore anche del libro Risvegli, diventato un famoso film con Robin Williams e Robert De Niro.

– L’insostenibile leggerezza dell’essere, di Milan Kundera

Uno dei romanzi di maggior successo degli anni Ottanta e ancora molto amato, tradotto per la prima volta in Italia proprio da Adelphi. Rese famoso Kundera in Europa mentre era censurato nel suo paese, la Repubblica Ceca: è un romanzo-saggio pieno di riflessioni filosofiche sulla fragile natura umana e l’eterno ritorno delle cose.

– La cognizione del dolore, di Carlo Emilio Gadda

Hanno cercato di farcelo leggere al liceo, da adulti si capisce perché; per i milanesi o gli amanti di Milano, c’è anche la raccolta di racconti L’Adalgisa. Disegni milanesi.

– Parla, ricordo, di Vladimir Nabokov

Lolita è buon punto di partenza per avvicinarsi a Nabokov, per la fama del romanzo e la semplicità rispetto ad altri suoi libri. Per chi già l’avesse letto o volesse provare qualcosa di più ricercato, Parla, ricordo è un memoir sull’infanzia e sull’adolescenza dell’autore in Russia, con uno degli incipit più belli della letteratura.

– 2666, di Roberto Bolaño

È il capolavoro del cileno Bolaño, uno dei più grandi scrittori in lingua spagnola: compratelo e tenetelo da parte per quando potrete scomparire dieci giorni e non fare altro che leggerlo. È un romanzo monumentale in cinque parti, ognuna pensata come un romanzo a sé, che parlano di letteratura, di crimini reali e del male del mondo.

– Un Georges Simenon, a vostra scelta

I libri di uno dei più prolifici giallisti di sempre sono un classico di Adelphi. Simenon, scrittore belga di lingua francese, è famoso per aver inventato nel 1929 il personaggio del commissario Maigret, protagonista di 75 libri – potete iniziare con Il mio amico Maigret o Il porto delle nebbie, poi diventato un film sceneggiato da Jacques Prévert – oltre a film e sceneggiati per la tv. Le sue opere migliori però si discostano da questo filone: L’uomo che guardava passare i treni, Turista da banane e La camera azzurra, storia di amanti e omicidi.

– Nel paese dei mostri selvaggi, di Maurice Sendak

Appena ristampato dopo essere stato per anni introvabile, è un classico illustrato per bambini, con disegni stupendi e una storia universale di libertà, fuga e conforto nel calore familiare. E poi è anche buono da mangiare.

– Jules e Jim, di Henri-Pierre Roché

Storia autobiografica di un triangolo amoroso uscita nel 1953, quando l’autore aveva 73 anni; nel 1962 François Truffaut lo trasformò nell’omonimo e scandaloso film di culto, con protagonista Jeanne Moreau.

– La pelle di Curzio Malaparte

Ritratto di Napoli liberata dopo la Seconda guerra mondiale e imputridita da una peste morale, che spinge a vendersi e umiliarsi nei modi più osceni pur di salvare, appunto, la pelle. Insieme a Kaputt è il lavoro più importante di uno degli scrittori italiani più controversi, duri e raffinati del Novecento.

– La storia del mondo in 100 oggetti, di Neil MacGregor

È un’edizione illustrata che nasce dal programma radiofonico di Neil MacGregor, che ha diretto la National Gallery di Londra e poi il British Museum. Ogni puntata era dedicata a un oggetto che diventava il punto di partenza per raccontare in modo leggero ma accurato un pezzo di storia dell’umanità.

– Zia Mame, di Patrick Dennis

Uno dei maggiori successi commerciali di Adelphi viene da un’intelligente operazione editoriale: la riscoperta di un bestseller degli anni Cinquanta, pubblicato per la prima volta in Italia da Bompiani nel 1958. Divenne spettacolo teatrale, film e musical, dove la protagonista – un’eccentrica zia zitella – è interpretata di volta in volta da Rosalind Russell, Angela Lansbury e Lucille Ball. Adelphi lo rispolverò nel 2009 e finì che lo rilessero di nuovo tutti.

– Austerlitz di W. G. Sebald

L’ultimo romanzo del tedesco Sebald, morto nel 2001 a 57 anni e considerato all’epoca tra i più grandi scrittori viventi: innovativo, sperimentale, pieno di digressioni, vale la pena provare.

– Il segreto di Joe Gould, di Joseph Mitchell

Mitchell è un giornalista del New Yorker famoso per i racconti di non fiction – cioè non inventati – dallo stile letterario. Questo, uscito nel 1964, è uno dei suoi più famosi: il brillante ritratto di un eccentrico scrittore del Village di New York, colpito dal cosiddetto blocco dello scrittore. Dopo l’uscita del libro Mitchell si ritrovò nella stessa condizione e non pubblicò un altro libro per i 30 anni successivi.

– Spillover. L’evoluzione delle pandemie, di David Quammen

È un saggio dedicato ai “cacciatori di virus” e a come nascono le grandi pandemie della storia dell’umanità: trasmesse da pipistrelli, gorilla, maiali e virus dormienti e ancora sconosciuti.

– Felici i felici, di Yasmine Reza

È tra i nuovi libri più amati di Adelphi: una raccolta di racconti su matrimoni, tradimenti, avventure e solitudini contemporanee, descritte con eleganza e nitore dalla scrittrice francese.

– I sillabari, di Goffredo Parise

Compendio di racconti in ordine alfabetico, ognuno dedicato a un essenziale sentimento umano. Uscì in due volumi, nel 1972 e nel 1982, e il secondo vinse il Premio Strega, il principale premio letterario italiano.

– Sylvia, di Leonard Michaels

Fino a che punto l’amore, anzi, l’ossessione può essere folle, capricciosa e crudele: per consolare chi ci è passato e farlo capire a quelli che si sono salvati.

– Adelphiana

Il catalogo della casa editrice dal 1963 al 2013, con gli oltre duemila libri stampati, accompagnati da immagini e commenti: per i fan della casa editrice, e per scoprire quali sono i vostri Adelphi imperdibili.