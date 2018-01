39 abiti indossati ai Golden Globe andranno all’asta per finanziare Time’s Up

39 abiti indossati da attori e celebrità agli ultimi Golden Globe, i premi americani per il cinema e le serie tv assegnati lo scorso 7 gennaio, saranno venduti all’asta per finanziare Time’s Up, l’associazione fondata da più di 300 donne del mondo dello spettacolo per combattere le molestie sessuali e i comportamenti inappropriati a Hollywood e nei normali posti di lavoro. L’asta è stata organizzata dal gruppo editoriale Condé Nast, che pubblica tra gli altri Vogue, con eBay for Charity, e si terrà su eBay dal 19 al 26 gennaio. Tre abiti saranno vinti a estrazione e per partecipare bisogna donare almeno 25 dollari, circa 20 euro. Tra gli abiti all’asta ci saranno, tra gli altri, quello di Reese Witherspoon disegnato da Zac Posen, lo smoking di Brioni portato da Hugh Jackman, il completo di Stella McCartney indossato da Claire Foy.