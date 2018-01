Cosa c’è stasera in tv

Questa sera in tv c’è una nuova puntata dell’apprezzato programma di Alberto Angela e la prima puntata del nuovo programma di Nicola Savino sugli anni Novanta, roba da nostalgici. Ci sono anche diversi film in programmazione, tra cui una commedia con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano e ben due film con Nicolas Cage che passa un po’ di guai sempre in qualche modo legati a sua figlia. Se volete proprio sparigliare, su Rai Cinque c’è la quarta puntata di un documentario sui Beatles, ma siamo sempre nel campionato della nostalgia. È una serata un po’ così, forse vi conviene andare al cinema.

Rai Uno

21.25 – Meraviglie. La Penisola dei tesori: terza puntata del nuovo programma condotto da Alberto Angela che racconta i siti Unesco italiani. Stasera si parlerà di Pisa, Matera e delle Dolomiti.

Carissimi,

Rai Due

21.20 – Tutte lo vogliono: film del 2015 con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano, i cui personaggi si incontrano per uno strano equivoco per cui lei crede che lui sia un gigolò quando è invece il proprietario di un negozio di animali.

Rai Tre

21.15 – Chi l’ha visto?: storico programma condotto da Federica Sciarelli sui casi di cronaca italiani. Questa sera si parlerà dalla storia di Anna Maria Donadio e della morte di Emanuele Scieri, il parà che fu trovato morto nel 1999 nella caserma di Pisa.

Rete 4

21.15 – Tokarev: film d’azione del 2015 con Nicolas Cage che interpreta un uomo che si mette a indagare sulla morte di sua figlia, facendosi aiutare dai suoi amici di quando era ragazzo e faceva una vita da mezzo criminale.

Canale 5

21.13 – Il segreto XXV: prima puntata di una nuova stagione della famosa serie tv spagnola.

Italia Uno

21.25 – 90 Special: prima puntata del nuovo programma condotto da Nicola Savino, sulla cultura degli anni Novanta. Questa sera saranno ospiti Jovanotti e Cristiano Malgioglio.

La7

21.10 – The Village: film del 2004 con Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrien Brody, William Hurt e Sigourney Weaver. Racconta degli abitanti di un piccolissimo villaggio della Pennsylvania, che vivono tranquilli ma senza mai avventurarsi nella vicina foresta. Naturalmente non avrebbero fatto il film se qualcuno non avesse deciso di avventurarsi, nella vicina foresta.

TV8

21.30 – Italia’s Got Talent – Best Of : selezione dei migliori momenti dell’ultima edizione del talent show in cui chiunque può presentarsi per mostrare un qualsiasi tipo di abilità o dote particolare.

Nove

21.30 – L’asilo dei papà: commedia del 2003 con Eddie Murphy che interpreta Charlie Hinton, che decide con un suo amico di aprire un asilo.

Rai Cinque

21.15 – The Beatles: A Long and Winding Road: quarto episodio di un documentario sulla storia dei Beatles.

Rai Movie

21.10 – Stolen: altro film di azione con Nicolas Cage, che questa volta interpreta un rapinatore di banche che quando esce di prigione scopre che un suo vecchio socio ha rapito sua figlia, cosa che lo costringe a un ultimo grande colpo.

Iris

21.00 – Under suspicion: film del 2000 con Gene Hackman, Morgan Freeman e Monica Bellucci. È ambientato in una caserma di polizia e dura il tempo di una nottata, durante la quale si svolgono le indagini sulla morte di due bambini.

Sky Cinema Uno

21.15 – Piccoli crimini coniugali

Sky Cinema Max

21.00 – Il potere dei soldi