I muri colorati e il cielo blu della Florida

Per la maggior parte del suo tempo, Rusty Wiles fa due mestieri: il vigile del fuoco e l’infermiere. Ha una moglie e tre figli con i quali vive in Florida. Quando non è impegnato in queste faccende si guarda intorno e, se la giornata è di quelle limpide e senza nuvole, scatta foto in giro per Fort Pierce, la sua città. Il taglio che dà alle sue foto e i suoi soggetti – quasi sempre architetture dipinte con colori vivaci che si stagliano nel cielo blu – hanno fatto di lui un non-fotografo molto apprezzato su Instagram, dove il suo account è seguito da 49mila persone.

Il fatto di non essere un fotografo professionista dà a Wiles molta libertà. In un’intervista ha parlato del suo approccio alla fotografia paragonandolo a quello dei surfisti quando c’è una giornata buona per le onde: uscendo di casa nei giorni in cui il cielo è terso, Wiles prova la stessa eccitazione.