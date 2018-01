Un edificio è crollato ad Anversa dopo un’esplosione: ci sono almeno cinque feriti

Un edificio è crollato ad Anversa, in Belgio, dopo un’esplosione: ci sono almeno cinque feriti e altre persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie, secondo quanto dichiarato dalla polizia e dai vigili del fuoco. Sette persone sono state invece portate in salvo. La polizia ha detto che non si tratta di un attentato terroristico. I due palazzi vicino all’edificio crollato sono stati danneggiati: per ora non ci sono dettagli sulle cause dell’esplosione.

🇧🇪 ALERTE – Très forte explosion dans un immeuble à #Anvers, en Belgique, où les secours affluent, plusieurs victimes signalées. pic.twitter.com/x7q20AWelQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 15, 2018