Gli Stati Uniti dimezzeranno la prima tranche di fondi destinati all’Agenzia dell’ONU per i rifugiati palestinesi

L’amministrazione americana di Donald Trump ha annunciato che dimezzerà la prima tranche di fondi che gli Stati Uniti hanno programmato di destinare nel 2018 all’UNRWA, l’agenzia dell’ONU per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi. Dei 125 milioni di dollari previsti, il governo americano darà all’UNRWA solo 60 milioni. Già a inizio gennaio, Trump aveva messo in discussione gli aiuti finanziari degli Stati Uniti ai palestinesi e aveva scritto in un tweet: «Paghiamo i palestinesi centinaia di milioni di dollari ogni anno e non otteniamo in cambio né apprezzamento né rispetto». Trump aveva inoltre accusato i palestinesi di non voler trovare un accordo di pace con Israele.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018