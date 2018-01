Le previsioni meteo di domani, mercoledì 17 gennaio

Secondo le previsioni meteo, la giornata di mercoledì 17 gennaio comincerà con il maltempo praticamente in tutta Italia, ma nel pomeriggio le cose andranno meglio. Si prevede neve a più di 1.000 metri di quota su Alpi e Prealpi; ma se in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia ci saranno rovesci sparsi o deboli piogge, nelle altre regioni del Nord non si andrà oltre un cielo coperto. Anche al Centro farà brutto di mattina: in Sardegna e lungo l’Appennino ci saranno molte nuvole e possibili piogge, mentre nel sud delle Marche, nel Lazio e in Abruzzo potrebbe nevicare a quote superiori ai 900 metri. Dalla tarda mattinata, comunque, il cielo dovrebbe rasserenarsi un po’ dappertutto. La stessa cosa (nuvole e pioggia al mattino e schiarite nel pomeriggio) capiterà anche al Sud nelle aree che si affacciano sul Tirreno, in Molise e in gran parte della Puglia. Nella Sicilia nord-orientale e sulle coste di Basilicata e Calabria, invece, saranno più sfortunati, perché non si prevedono miglioramenti significativi nel corso della giornata.

Ci si aspetta poi un calo delle temperature, sia massime che minime, in Valle d’Aosta, nelle Alpi del Piemonte e in Pianura Padana.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.