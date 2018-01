Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv non troverete un’offerta particolarmente ricca. Ci sono i soliti programmi di approfondimento del martedì, su Rai Tre e La7, qualche film e una nuova puntata di Romanzo famigliare, la nuova serie di Rai Uno. Tra i film si fanno notare per un motivo o per l’altro il primo della saga di Harry Potter (roba vintage, del 2001) e Ma che bella sorpresa, una commedia italiana con Frank Matano e Claudio Bisio. Se volete avventurarvi sui canali dopo il tasto 7 del telecomando, su Tv8 ci sarà un film di azione che promette se non altro di tenervi svegli e su Rai 4 ci sarà Il ragazzo invisibile, film italiano di supereroi diretto da Gabriele Salvatores.



Rai Uno

21.25 – Romanzo famigliare: settima e ottava puntata della nuova fiction della Rai diretta da Francesca Archibugi, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Giancarlo Giannini e Anna Galiena. È un racconto familiare ambientato a Livorno, in buona parte nell’Accademia Navale.



Rai Due

21.20 – Stasera Tutto è Possibile: programma comico condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a dei giochi «in un clima di sana e liberatoria allegria», dice il sito della Rai.

Rai Tre

21.00– #cartabianca: nuova puntata del programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

"Gli italiani sono pronti al voto. Ma non a quello elettorale, a quello per #Sanremo2018"

Rete 4

21.15 – Il terzo indizio: prima puntata di una nuova stagione del programma che raccoglie fiction e docu-fiction su casi di cronaca e grandi storie giudiziarie italiane.



Canale 5

21.11 – Ma che bella sorpresa: film del 2015 di Alessandro Genovesi con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini e Ornella Vanoni, tra gli altri. Racconta di un professore milanese che vive a Napoli e che trova un nuovo amore dopo essere stato inaspettatamente lasciato dalla fidanzata.



Italia Uno

21.15 – Harry Potter e la pietra filosofale: film del 2001 tratto dall’omonimo libro di J.K. Rowling, il primo della famosa e fortunata serie sul giovane mago Harry Potter.



La7

21.10 – DiMartedì: il talk show di Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è.



Iris

21.00 – La guida indiana: è un film western del 1959. Cowboy, indiani e tutto il cucuzzaro.



TV8

21.30 – Pelham 123: Ostaggi in metropolitana: film d’azione del 2009 con Denzel Washington, John Travolta e Luis Guzmán. Un gruppo di terroristi prende in ostaggio i passeggeri di un treno della metropolitana di New York e fa quello che fanno tutti i gruppi di terroristi, chiede un riscatto e minaccia di uccidere gli ostaggi.



Rai 4

21.05 – Son of a Gun: film d’azione australiano del 2014 con Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander. Jesse Ryan (Thwaites), finito in carcere piuttosto giovane per una cosa da poco fa amicizia con il più esperto criminale Brendan Lynch (McGregor) e una volta uscito di prigione organizza la sua rocambolesca fuga. I due continuano a lavorare insieme e provano a fare il famoso “ultimo colpo”: le cose naturalmente non vanno come avrebbero dovuto.



Rai Cinque

21.18 – L’amore inatteso: film tratto dal romanzo di Thierry Bizot Cattolico anonimo su un uomo che trova nella religione un aiuto per affrontare la sua vita ordinaria ma complicata.



Rai Movie

21.10 – Il ragazzo invisibile: commedia del 2014 diretta da Gabriele Salvatores, su un bambino di Trieste che scopre di avere un super potere (il titolo del film suggerisce quale). Da qualche mese è uscito il sequel.



Sky Cinema 1

21.15 – The Help

Sky Cinema Classic

21.00 – I guerrieri della notte