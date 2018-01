Gli U2 hanno annunciato due concerti a Milano per il prossimo ottobre

Gli U2 hanno annunciato due concerti in Italia, per il loro eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018, che passerà in nove paesi europei. I concerti in Italia saranno l’11 e il 12 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, e i biglietti saranno messi in vendita dalle 10 di mattina di venerdì 26 gennaio 2018 sui siti TicketMaster e TicketOne, e nei punti vendita autorizzati. Sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per persona. Chi è iscritto al fan club sul sito ufficiale della band potrà comprarli dalle 10 di giovedì 18 gennaio fino alle ore 17 di sabato 20 gennaio. Non si conoscono ancora i prezzi dei biglietti.