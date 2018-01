Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell’inchiesta sull’alluvione dello scorso settembre. Lo ha scritto lui stesso in un post su Facebook spiegando di averlo saputo dai pubblici ministeri che lo hanno interrogato. Nell’alluvione causata dalle forti piogge cadute tra il 9 e il 10 settembre del 2017 a Livorno, erano morte otto persone.