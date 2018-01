Cosa c’è stasera in tv

Se volete indignarvi per tutte le cose che non vanno in Italia, questa sera in tv c’è Presa Diretta con un’inchiesta sugli appalti pubblici. Se invece non siete in vena di indignazione, ci sono moltissimi film tra cui scegliere, troppi per citarli tutti. Quindi segnaliamo: Perfetti sconosciuti (quello sugli amici che decidono di leggere ad alta voce i messaggi che ricevono sul cellulare, mentre sono a cena insieme), La leggenda del pianista sull’oceano (quello sulla storia di un pianista bravissimo che non scendeva mai dal transatlantico su cui viveva) e Lo Hobbit. La desolazione di Smaug, se siete appassionati della saga.

Rai 1



21.25 – Romanzo famigliare: Quinto e sesto episodio della nuova fiction della Rai diretta da Francesca Archibugi, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Giancarlo Giannini e Anna Galiena. È un racconto familiare ambientato a Livorno, in buona parte nell’Accademia Navale. La protagonista è la coppia formata da Emma (Vittoria Puccini) e Agostino (Guido Caprino). Lei è figlia del cavalier Liegi (Giancarlo Giannini) e non vede il padre da sedici anni, da quando cioè rimase incinta dopo aver conosciuto il cadetto Agostino, poi diventato comandante e chiamato a insegnare proprio in Accademia.

Rai2



21.20 – Voyager, ai confini della conoscenza: puntata della nuova serie del programma condotto da Roberto Giacobbo. Se volete sapere di cosa si parla questa sera dovete riconoscere una bandiera.

Rai3



21.15 – Presa Diretta – Appalti fuori controllo: il programma di approfondimento e inchieste diretto da Riccardo Iacona. Questa sera sarà presentata “un’inchiesta sui soldi pubblici per capire se vengono spesi bene e se le “regole del gioco” sono le stesse per tutti”.

Rete 4



21.15 – Potere assoluto: Poliziesco del 1997 di e con Clint Eastwood che interpreta un ladro che per caso assiste a un omicidio in cui è implicato il presidente degli Stati Uniti: da quel momento, quindi, ci sono persone parecchio importanti che lo vogliono morto.



Canale 5



21.11 – Perfetti sconosciuti: film di Paolo Genovese del 2016, racconta la storia di una cena in cui sette amici – quattro uomini e tre donne – decidono di mettere sul tavolo i loro smartphone e condividere con tutti gli altri tutto ciò che ricevono (foto, messaggi, chiamate). La condivisione del contenuto degli smartphone inizia come un gioco: arrivano però anche dei momenti più “drammatici”, dovuti alle numerose rivelazioni che gli smartphone messi sul tavolo portano con sé. Nel cast ci sono alcuni dei più noti attori italiani: Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher e Anna Foglietta.



Italia 1



21.15 – Die Hard – Un buon giorno per morire: quinto e ultimo film della famosa saga con Bruce Willis che interpreta l’agente John McClane: questa volta deve andare in Russia e provare a salvare suo figlio, che è stato arrestato e accusato di omicidio.



Iris



21.00 – La leggenda del pianista sull’oceano: film del 1998 di Giuseppe Tornatore con Tim Roth, tratto da Novecento, monologo teatrale di Alessandro Baricco. È la storia – raccontata con un lungo flashback – di un pianista di grandissima abilità che però aveva passato tutta la vita su un transatlantico e non aveva mai inciso nessun disco.



La 7



21.11: Pronti a morire: film western del 1995 diretto da Sam Raimi con Gene Hackman, Sharon Stone, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio. Racconta del tentativo di una donna di vendicarsi del despotico sindaco della città di Redemption, che molti anni prima l’aveva costretta a uccidere suo padre, allora sceriffo.



TV8



21.20 – Lo Hobbit. La desolazione di Smaug: film del 2013, è il secondo di una serie di tre film diretti da Peter Jackson e ispirato al romanzo di J.R.R. Tolkien, creatore del Signore degli Anelli.

Rai Quattro

21.05 – Gattaca – La porta dell’universo: film di fantascienza del 1997 con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. È ambientato in un futuro in cui l’umanità è divisa tra le persone fatte nascere con un corredo genetico perfetto – destinati quindi ai ruoli più importanti della società – e quelli che no. Il protagonista è tra quelli che no, ma è molto determinato a diventare un astronauta entrando nell’accademia di Gattaca.



Rai Movie



21.10 – La maschera di fango: western del 1952 con Gary Cooper, ambientato durante la Guerra civile americana.



Sky Cinema Max

21.00 – Captain America: Civil War

Sky Cinema Classics

21.00 – 48 ore