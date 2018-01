Le previsioni del tempo per martedì 16 gennaio

La giornata di martedì 16 gennaio inizierà con pioggia e neve al nord e sole al sud, ma finirà in modo più equo: da metà giornata il tempo dovrebbe migliorare anche in Lombardia, Piemonte e Veneto e sono previste solo sporadiche piogge pomeridiane in Valle d’Aosta e sugli Appennini toscani.

Le temperature scenderanno sotto lo zero solo lungo l’arco delle Alpi e sugli Appennini, mentre saranno tra i 2 e i 5 gradi in tutto il resto del Nord Italia. Spostandosi a sud o avvicinandosi al mare si troveranno temperature sensibilmente più alte: fino a 13 gradi in Toscana e nelle Marche e punte di 16 o 17 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.