Le prime foto dagli Australian Open

Il primo turno degli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, è iniziato oggi dopo quattro giorni di qualificazioni a cui hanno preso parte soprattutto giocatori e giocatrici giovani e non ancora affermati. I tennisti e le tenniste davvero forti scenderanno in campo tra oggi e domani per le partite del primo turno: si elimineranno a vicenda di giorno in giorno fino alle decisive partite finali, che si giocheranno sabato 27 e domenica 28 gennaio. Per ora si è visto il 31enne tennista spagnolo Rafael Nadal, numero uno al mondo, che ha vinto senza problemi la sua prima partita contro il domenicano Victor Estrella Burgos (è finita 6-1, 6-1, 6-1), mentre nelle prossime ore giocheranno anche Wawrinka, Djokovic, Federer e Simona Halep, la numero uno al mondo tra le donne.

Le tenniste e i tennisti italiani per ora hanno fatto benino. Tra le donne, dopo l’eliminazione di Francesca Schiavone, è rimasta in gara solo Camila Giorgi, che giocherà al primo turno contro Anna Kalinskaya, ampiamente alla sua portata. Tra gli uomini sono ancora in gara Salvatore Caruso, Andreas Seppi, Thomas Fabbiano, Fabio Fognini e il promettente 22enne Lorenzo Sonego: quest’ultimo giocherà al primo turno contro l’olandese Robin Haase, numero 42 al mondo, mentre Fabbiano sarà contro Alexander Zverev, 20enne tedesco numero quattro al mondo e da molti considerato come il nuovo grande tennista in circolazione.