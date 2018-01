I delfini imparano a riconoscersi allo specchio prima dei bambini

I delfini tursiopi non solo si riconoscono quando si vedono in uno specchio, ma imparano a farlo prima dei bambini. L’ha scoperto uno studio pubblicato sulla rivista PLoS One e spiegato in un video della redazione scientifica del New York Times. Non è una scoperta così inattesa: sappiamo da tempo che lo sviluppo cerebrale dei delfini è più veloce di quello degli esseri umani. Lo studio è stato fatto su due delfini, la femmina Bayley e il maschio Foster, che vivono nel National Aquarium di Baltimora, negli Stati Uniti. Entrambi facevano capriole e bolle davanti allo specchio e aprivano la bocca per vederci dentro. Guardando il video si ha l’impressione che si divertissero a farlo, anche se questo è suggerito solo dalla nostra immaginazione e dalla tendenza a interpretare i comportamenti animali con gli schemi umani.

Tra gli altri animali che si sanno riconoscere quando si vedono in uno specchio ci sono gli elefanti, gli scimpanzé e le gazze ladre.