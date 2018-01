“The Walking Dead” è stato rinnovato per una nona stagione

La tv statunitense AMC ha rinnovato la serie fantascientifica The Walking Dead per una nona stagione, che andrà in onda alla fine del 2018.

Negli ultimi anni la serie ha ottenuto molti meno consensi rispetto al passato continuando comunque a essere molto importante per la rete, che ha deciso di sostituire la sceneggiatrice Angela Kang con un nuovo produttore esecutivo, Scott M. Gimple. Gimple si occuperà sia della serie principale sia del suo spin off Fear the Walking Dead e delle possibili estensioni del marchio.