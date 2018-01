La Domenica sportiva

Tra le persone di sport fotografate questa settimana c’è anche Billie Jean King, una delle tenniste più forti di sempre (quella interpretata da Emma Stone nel film La battaglia dei sessi) che ha ricevuto il premio come “Donna dell’Anno” agli Australian Open. King è da sempre una sostenitrice dell’uguaglianza e della sua applicazione per quanto riguarda i diritti civili; per questo durante la conferenza stampa di consegna del premio ha criticato molto duramente le affermazioni omofobe di un’altra importante tennista, Margaret Court, alla quale è stata dedicata un’arena a Melbourne. Secondo King, il riconoscimento fatto a Court (e del quale la stessa King fu sostenitrice a suo tempo) è incompatibile con le affermazioni fatte: un’arena è un luogo pubblico e deve accogliere tutte le persone, indipendentemente da ciò che le caratterizza, compreso il loro orientamento sessuale.

Gli altri invece sono tutti scatti fatti sul campo, che a seconda dei casi significa avere intorno neve, aria o sabbia: ci sono ad esempio la sciatrice Britteny Cox, un acrobata del Cirque du Soleil e i piloti impegnati nel Rally Dakar.