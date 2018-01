Weekly beasts

Il cimitero è un posto strano e suggestivo in cui incontrare una volpe: quella che vedete nella raccolta di foto di animali scelte questa settimana si è fatta vedere a Bath, in Regno Unito, dove sebbene il numero complessivo delle volpi sia in calo, è aumentata moltissimo la loro diffusione nelle città. Il rapporto volpi-uomini è una a 300. Sull’isola di Hokkaido, in Giappone, hanno invece trovato un modo per allenare i cavalli anche in inverno, utilizzandoli per fare le consegne tra fattorie. Per chi ancora avesse problemi con quel genere di animali, vi segnaliamo la presenza di un pipistrello e di una lontra, che in quanto a pucciosità non hanno molto da invidiare al tamandua dello zoo di Dresda.