La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza

La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valida per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l’impossibilità di far giocare al loro posto la squadra Primavera, che è stata bloccata dai tifosi — circa un migliaio secondo la Questura — alla partenza per lo Stadio Euganeo di Padova. L’assenza dei giocatori della prima squadra era già prevista, dato che nel corso della settimana avevano annunciato lo sciopero a causa dei mancati pagamenti degli stipendi e per la preoccupante situazione societaria, che porterà probabilmente al fallimento della squadra. I dirigenti del Vicenza avevano deciso di far giocare la Primavera, ma la presenza dei tifosi all’esterno dello Stadio Romeo Menti di Vicenza ha bloccato la partenza del pullman.