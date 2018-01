Cosa c’è stasera in tv

Questa sera Rai Tre trasmette la prima puntata di La linea verticale, una serie in otto episodi in cui il protagonista è Valerio Mastandrea: se ne sta parlando molto bene, anche perché alcuni l’hanno già vista per intero su Rai Play. Come spesso accade, troverete un film di animazione su Italia Uno; sempre su Mediaset ricomincia C’è posta per te, ma se preferite altri generi di intrattenimento c’è anche un film di Roman Polanski.



Rai 1

21.25 – Mister Felicità: è una commedia con Alessandro Siani, Diego Abatantuono e Carla Signoris: Siani interpreta un napoletano disoccupato che vive in Svizzera con la sorella e che per una serie di imprevisti si ritrova a fare da mental coach a una pattinatrice professionista che dopo una caduta in una gara non riesce più a credere in se stessa.



Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è la serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede a Washington e che indaga soprattutto sui reati in cui sono coinvolti membri della marina.

Rai 3

20.30 – La Linea Verticale: è la serie della Rai in cui il protagonista è Valerio Mastandrea. Si svolge quasi tutta in un ospedale in cui il personaggio di Mastandrea viene ricoverato dopo aver scoperto di avere un tumore. La storia della serie è tratta dall’omonimo libro di Mattia Torre e molti l’hanno già vista e apprezzata guardandola su Rai Play, dove è disponibile per intero gratuitamente. Fa ridere e piangere insieme, e se non siete ancora convinti leggete qui:



Rete 4

21.17 – Skin Trade – Merce umana: è un film d’azione in cui è protagonista un investigatore di New York al quale un criminale serbo ha ucciso tutta la famiglia; per vendicarsi andrà a cercarlo in Thailandia e scoprirà un’organizzazione criminale che si occupa della tratta di persone.



Canale 5

21.10 – C’e’ posta per te: lo storico programma condotto da Maria De Filippi



Italia 1

21.10 – L’Era Glaciale: il primo dei film di animazione in cui sono protagonisti Sid, Manfred, Diego e tutti gli altri animali che decidono di migrare verso sud per evitare il grande freddo.



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie tv poliziesca britannica. È ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.



TV 8

21.15 – World invasion: un film d’azione e fantascienza del 2011 in cui gli alieni sono arrivati sulla terra e hanno intenzione di distruggere tutto, e Los Angeles è l’unico posto in cui ancora sopravvivono degli uomini



Rai 4

21.05 – Gomorra 2: terzo e quarto episodio della seconda stagione della serie ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Su Sky Atlantic sono stati appena trasmessi gli episodi della terza stagione.

Iris

21.00 – La nona porta: è il film diretto da Roman Polanski nel 1999 in cui è protagonista Johnny Depp, un esperto di libri antichi che riceve l’incarico di identificare quale sia la copia autentica di un libro esoterico capace di mettere in contatto con un mondo ultraterreno.

Sky Cinema Uno

21.15- Real steel

Sky Cinema Cult

21.00- Il cliente

Sky Cinema Max

21.00 – Pelé