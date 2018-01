C’è stato un falso allarme missilistico alle Hawaii

Intorno alle 8 di sabato mattina – ora locale – gli abitanti delle isole Hawaii, negli Stati Uniti, hanno ricevuto un falso allarme su un imminente attacco missilistico. Il messaggio è stato ricevuto dagli smartphone e trasmesso anche in televisione. Pochi minuti dopo le principali autorità delle Hawaii hanno confermato che è stato un falso allarme. Il governatore delle Hawaii David Ige ha detto a CNN che l’errore è stato causato da «un impiegato che ha premuto il pulsante sbagliato». Ige si riferisce a un dipendente della Hawaii Emergency Management Agency, l’agenzia governativa che gestisce questo tipo di emergenze.

HAWAII – THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs

Sin dall’inizio delle tensioni con la Corea del Nord, le Hawaii hanno preso diverse precauzioni contro un eventuale attacco missilistico: sono infatti il territorio americano più vicino alla penisola coreana.

Oh my. The missile launch warning also went out over television in Hawaii. False alarm. But you wouldn't know it from watching THIS. pic.twitter.com/uQnMk8IaQI

— Robert Price (@RobertPriceTV) January 13, 2018