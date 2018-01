Ultimi giri di giostra

Le vacanze sono finite e quel periodo fatto di lucine colorate, mercatini, dolciumi e vari strappi alla regola se n’è andato insieme a loro. Così come le giostre, che in alcune città vengono ancora allestite nelle piazze e poi dismesse al termine della festa (che sia il Natale o la fine del Ramadan). Ce ne dimentichiamo velocemente: basta non vederle più e le piazze tornano a essere quelle di sempre. Ed è meglio così, perché ci sono poche cose malinconiche come una giostra abbandonata e pochissime altre tentatrici come lo zucchero filato e il croccante alle mandorle.