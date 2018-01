Uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale di Roma (che dunque riguarda metropolitana, tram, autobus e linee ferroviarie) è in corso oggi, venerdì 12 gennaio. Lo sciopero potrebbe causare diversi disagi: riguarda i dipendenti in servizio sui mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl. Lo sciopero di ATAC è stato indetto dalle sigle sindacali Orsa, Faisa Confail e Usb, mentre quello di Roma Tpl da Fast e Usb. I sindacati hanno definito le agitazioni una protesta contro «l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre 2017». Secondo Usb, «la messa all’asta degli immobili di proprietà al miglior offerente, senza nemmeno modificarne la destinazione d’uso, non contribuirà al risanamento del debito, mentre l’inserimento delle 39 ore aumenterà lo stress psicofisico del personale operativo, aggravandone le già precarie condizioni lavorative». Qui potete leggere il comunicato dei sindacati per intero.

Gli orari dello sciopero di ATAC

ATAC ha fatto sapere che non è garantito il servizio delle biglietterie e, nelle stazioni delle linee ferroviarie e metropolitane che restano aperte, neanche il servizio di scale mobili, montascale e ascensori. ATAC ha comunicato che lo sciopero può portare ritardi e cancellazioni delle corse di tutti i propri mezzi pubblici che partono tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno; gli orari al di fuori di questi intervalli, invece, sono compresi nelle fasce di garanzia. Lo sciopero ha coinvolto anche le corse delle linee notturne nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: si tratta delle linee comprese tra la N1 a la N28 (con l’aggiunta della linea 913 tra mezzanotte e le 5:30 del mattino).

Sul sito dell’ATAC si può consultare una lista aggiornata in tempo reale con le linee soppresse, quelle in servizio e quelle che circoleranno a servizio ridotto: qui potete guardare lo stato delle linee di superficie, mentre qui ci sono le informazioni per le linee metropolitane e ferroviarie.

Gli orari dello sciopero di Roma Tpl

I dipendenti dell’azienda che si occupa di trasporti a Roma e nel Lazio potrebbero scioperare dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio