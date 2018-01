L’italiano Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata

Con il terzo posto ottenuto oggi sulla pista di Wengen, in Svizzera, lo sciatore altoatesino Peter Fill ha vinto la Coppa del mondo di combinata: nelle due gare disputate (la prima a Bormio, dove è arrivato secondo) ha ottenuto complessivamente il punteggio più alto fra i partecipanti. Fill ha 35 anni, è nato a Bressanone, in provincia di Bolzano, e in carriera ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera (il primo italiano a riuscirci) nel 2016 e nel 2017. Alle Olimpiadi di Pyeongchang sarà uno degli atleti di punta della Nazionale italiana.