Laura Boldrini dice che il M5S non è progressista né di sinistra

Intervistata alla trasmissione Circo Massimo di Radio Capital, Laura Boldrini ha parlato delle prossime elezioni. La presidente della Camera è un’esponente di Liberi e Uguali, la nuova formazione politica con cui si candiderà il prossimo 4 marzo e che è formata da Sinistra Italiana, Possibile e da MdP, il cui leader è il presidente del Senato Pietro Grasso. Boldrini, tra le altre cose, ha risposto a delle domande sul Movimento 5 Stelle dicendo:

«Io credo che la democrazia italiana sia bella solida, ma sicuramente in questi anni ho visto come il comportamento del M5S ha fatto di tutto per delegittimare l’istituzione parlamentare che è il cuore della nostra democrazia, con il loro comportamento, un comportamento di chi non le rispetta. Questo non è un esempio di un’opposizione che sa usare le regole comportamentali»