Celebripost

Non è stato facile trovare qualcuno che valesse la pena fotografare al di fuori dei due più grossi eventi della settimana: prima, anche per importanza, i Golden Globe, e poi i Critics’ Choice Awards. Tra gli attori però c’erano ad esempio Donald Sutherland e Helen Mirren alla prima del nuovo film di Paolo Virzì, Ella & John – The Leisure Seeker, ma anche Penelope Cruz a quella di The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry, appartiene ormai più alla categoria dei reali britannici, in buona compagnia del futuro cognato, il principe William, con un’espressione che si addice bene a una sala operatoria. E poi stelle sulla Hollywood Walk of Fame, i Macron in Cina e un bellissimo ritratto dei capelli di Trump.