Ci sono nuove accuse di abusi di potere e comportamenti inappropriati contro l’attore James Franco

Cinque donne hanno accusato di abusi di potere e di comportamenti inappropriati l’attore americano James Franco, protagonista del film di prossima uscita The Disaster Artist, dopo che il giorno successivo ai Golden Globe due attrici, Ally Sheedy e Violet Paley, lo avevano già accusato su Twitter. Le cinque donne hanno parlato con il Los Angeles Times: Natalie Chmiel e Hilary Dusome hanno raccontato che durante delle riprese per la scuola di recitazione di Franco, chiamata Studio 4, Franco lasciò il set infuriato quando le due si rifiutarono di recitare in topless.

Sarah Tither-Kaplan ha invece raccontato che durante le riprese di un film per il quale si era accordata per delle scene di nudo, e per il quale Franco stava mimando del sesso orale, l’attore rimosse una protezione in plastica che l’attrice indossava sulla sua vagina. «Percepii un abuso di potere, c’era una cultura dello sfruttamento delle donne non famose, e le donne erano viste come intercambiabili». L’avvocato di Franco ha negato questa ricostruzione, mentre la direttrice del casting del film ha detto che non ci fu alcuna lamentela da parte delle attrici. Tither-Kaplan ha detto che Franco si scusò per il suo comportamento.

Violet Paley, un’altra attrice che ha parlato al Los Angeles Times e che aveva già accusato Franco su Twitter, ha detto che l’attore la costrinse a praticargli del sesso orale. I due avevano iniziato a frequentarsi e Franco le stava offrendo aiuto e consiglio professionale, e in un’occasione aveva toccato Paley, che ha detto che inizialmente era consenziente. Poi Franco la invitò nella sua auto, e dopo un po’ tirò fuori il pene e glielo mise in mano, per poi spingerla in modo che gli praticasse del sesso orale. Paley ha detto che era agitata e rideva nervosamente, e a un certo punto mentì dicendo di aver visto passare qualcuno. A quel punto Franco se ne andò. Paley ha detto che rimase «imbarazzata, delusa e traumatizzata» da quell’episodio. I due dopo ebbero una relazione consensuale, che poi finì. Paley ha detto: «James non mi ha stuprata, ma quello che ha fatto è stato un abuso di potere».

I rappresentanti di Franco hanno negato queste accuse. In un’intervista al talk show di Stephen Colbert, questa settimana, Franco ha definito «inaccurate» le prime accuse ricevute su Twitter. Ha detto che sostiene il movimento #metoo, e che se ha fatto qualcosa di sbagliato vuole sistemare le cose.