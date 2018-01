Cosa c’è stasera in TV

Stasera ci saranno diversi film, ma non proprio di quelli che fanno correre a casa per accendere la tv (se l’avete mai fatto). Per il resto Don Matteo torna su Rai Uno con i primi due episodi dell’undicesima serie, Michele Santoro sarà su Rai Tre con il programma M. Per chi non ha voglia di novità, ma di politica sì ci sono le consuete trasmissioni di approfondimento del giovedì: Piazza Pulita e Quinta Colonna. Su Rai Due inizia invece Le Spose di Costantino, primo di quattro appuntamenti in cui Costantino della Gherardesca e Elisabetta Canalis dovranno raggiungere in viaggio di nozze le spiagge della Giamaica e vivere la vita di altre coppie locali. Per tutti gli altri una valida alternativa potrebbe essere La linea verticale, una serie tv che sarà in onda da sabato 13 febbraio su Rai Tre, ma che si può già vedere per intero e gratis su RaiPlay, il servizio della Rai che permette di guardare le sue trasmissioni in diretta streaming, anche senza tv.



Rai Uno

21.20 – Don Matteo 11 : primo e secondo episodio dell’undicesima serie interpretata da Terence Hill. Sul sito della Rai si dice: «Trasmessa per la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai1, la serie, che negli anni ha mantenuto il suo consueto mix di commedia, giallo e sentimento, è un viaggio nella vita e nella società di oggi osservate sempre con lo sguardo irriducibile di un uomo che crede nella possibilità di cambiare».

"Delitti, eroismi e umorismo: un viaggio nella società di oggi attraverso lo sguardo di un uomo che crede nella possibilità di cambiare"

Stiamo parlando di @DonMatteoRai, che l'11 gennaio torna su @RaiUno!

Tutte le novità di #DonMatteo11 ➡️ https://t.co/bDrBtVc73l pic.twitter.com/koqCT9mIlZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) January 10, 2018



Rai Due

21.20 – Le Spose di Costantino: primo di quattro appuntamenti in cui Costantino della Gherardesca e Elisabetta Canalis dovranno raggiungere in viaggio di nozze le spiagge della Giamaica e vivere la vita di altre coppie locali, svolgendo il loro lavoro, abitando nelle loro case e prendendosi cura dei loro figli.

E Costantino si sposa! Da giovedì 11 gennaio, alle 21.20 su #Rai2 "Le spose di Costantino" con @CdGherardesca e @JustElisabetta @ValeriaMariniVM @paolaferrari_og #EleonoraGiorgi

Quattro viaggi di nozze alla scoperta della vita di coppia in quattro paesi diversi! #lesposedicosta pic.twitter.com/vCqp05Ah90 — Rai2 (@RaiDue) January 4, 2018



Rai Tre

21.15 – M.: la prima di quattro puntate del nuovo programma di Michele Santoro. Il titolo riprende quello del film di Fritz Lang, che evocava le paure della Germania al tempo dell’arrivo del nazismo. Stasera si parlerà di banche con il finanziere Giuseppe Bivona. Roberto Saviano farà un monologo ogni settimana. E ci sarà pure Vauro.

Michele #Santoro torna su Rai 3: da giovedì 11 gennaio alle 21,15 GUARDA IL NUOVO SPOT DI #M > https://t.co/sK2H0dX0mn pic.twitter.com/1qPfDRFJQG — MicheleSantoro.it (@Serv_Pubblico) January 2, 2018



Rete 4

21.20 – Quinta colonna: nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio. Stasera l’ospite principale sarà Matteo Salvini.

#QuintaColonna torna domani, Giovedì 11 Gennaio con una puntata speciale dedicata alle alleanze politiche e a tutti i rincari del 2018!

Ospite in studio @matteosalvinimi con cui saranno affrontate queste e tante altre questioni. Seguiteci sempre alle 21.15, sempre su @rete4 pic.twitter.com/wbLX2iTMna — Quinta Colonna (@QuintaColonnaTv) January 10, 2018



Canale 5

21.10 – San Andreas: film del 2015 che racconta la storia di Ray Gaines, un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles che dopo un terremoto cercherà di salvare moglie e figlia.



Italia Uno

21.15 – Chiedimi se sono felice: commedia del 2000 di Aldo, Giovanni e Giacomo, quella con la canzone di Samuele Bersani e il tentativo di mettere in scena il Cyrano de Bergerac.



La 7

21.20 – Piazza Pulita: il consueto programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Fra gli ospiti di stasera ci sarà Pier Luigi Bersani.



TV8

21.20 – Un weekend da bamboccioni: quattro amici si ritrovano in occasione del funerale dell’allenatore che li aveva portati alla vittoria quando erano dei giovani giocatori di basket.



Nove

21.25 – Spiderwick. Le cronache: film del 2008 diretto da Mark Waters, tratto dalla saga di libri fantasy Le cronache di Spiderwick, scritta da Holly Black.



Iris

21.05 – La fiera della vanità: film del 2004 diretto da Mira Nair, presentato in concorso alla 61esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e tratto dall’omonimo romanzo di William Makepeace Thackeray.



Rai Movie

21.05 – P.S. I Love You: così si concludono le lettere che continuano ad arrivare a Holly Kennedy (interpretata da Hillary Swank) dal marito che è morto e che prima di morire ha pianificato tutto sapendo di essere l’unica persona che può aiutare Holly.



Rai 4

21.00 – 2 Guns. Cani sciolti: film del 2013 con Denzel Washington e Mark Wahlberg: è l’adattamento cinematografico della miniserie a fumetti 2 Guns. Due uomini vengono fermati al confine degli Stati Uniti dopo aver incontrato il narcotrafficante Papi Greco in Messico e che decidono di rubare tre milioni di dollari per incastrarlo per riciclaggio di denaro.



Sky Cinema Cult

21.00- Cogan. Killing them softly

Sky Cinema Passion

21.00 – Becoming Jane. Il ritratto di una donna contro

Sky Cinema Uno

21:15 – Mamma o papà?

Sky Cinema Family

21.00 – L’Era Glaciale. In rotta di collisione

Sky Cinema Max

21:00 – The Belko Experiment