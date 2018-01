Geometrie di bambù, pescatori e acqua

Coastal Geometries è una serie di fotografie scattate da Tugo Cheng nella provincia del Fujian, sulla costa sud-orientale cinese. La disposizione delle canne di bambù – organizzate dai pescatori per coltivare ed essiccare alghe o per pescare molluschi – crea immagini minimaliste che la scarsa luce fa sembrare disegni geometrici fatti a matita, capaci di rappresentare il paesaggio in modo astratto.

Al di là della loro bellezza, queste immagini raccontano una tradizione legata all’acquacoltura che sta velocemente scomparendo, sostituita dalle infrastrutture installate sulle coste della regione. Le immagini della serie Coastal Geometries sono state esposte in mostre sia in Asia che in Europa e pubblicate nel libro Discovering China.

Tuo Cheng è un fotografo di Hong Kong specializzato in belle arti. Da anni si interessa alla conservazione dei territori realizzando progetti come questo, che hanno lo scopo di far conoscere alle persone ambienti minacciati da vari tipi di cambiamenti. Con la serie Coastal Geometries ha ricevuto molti riconoscimenti e ha vinto il premio International discovery of the year nel 2016.