Il governo dello Sri Lanka ha detto che emenderà una legge del 1955 per rimuovere il divieto di vendere alcol alle donne attualmente in vigore nel paese. Tra le altre cose, l’emendamento prevederà anche che le donne possano lavorare nei locali dove si serve alcol senza una precedente approvazione dello stato. Il divieto non era applicato rigidamente, e in molti casi era già possibile per le donne bere alcol nei locali pubblici.