Le previsioni del tempo per domani, giovedì 11 gennaio

Domani ci saranno nuvole e nebbia in Pianura Padana, mentre nel resto del Nord dovrebbe essere abbastanza soleggiato: ma non in Liguria, lì pioverà più o meno tutto il giorno. E pioverà anche in Toscana e Lazio, e un po’ meno su Marche, Umbria e Abruzzo. Tutto il sud dovrebbe essere coperto, con qualche temporale in Campania soprattutto verso sera. Le temperature minime dovrebbero rimanere più o meno costanti, mentre le massime scenderanno un po’: vuol dire comunque che continuerà a fare più caldo del normale, per essere gennaio.

La notizia meteorologica più importante di oggi invece arriva dagli Stati Uniti: vi ricordate gli incendi in California delle scorse settimane? Quando un bosco brucia, il terreno della zona diventa meno adatto ad assorbire l’acqua: per questo l’esondazione di un fiume vicino a Santa Barbara è stata più potente del normale, e ha causato almeno 13 morti.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.