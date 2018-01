È morto a 87 anni Novello Novelli, attore comico toscano conosciuto per i suoi ruoli secondari negli anni Ottanta

È morto a 87 anni Novello Novelli, attore comico toscano conosciuto principalmente per i suoi molti ruoli secondari in alcune popolari commedie degli anni Ottanta e Novanta, e soprattutto per quelle dirette dal regista e attore Francesco Nuti. Novelli, che nacque a Poggibonsi nel 1930, cominciò come impresario teatrale e fece il suo esordio nel cinema soltanto a 51 anni, nel film Ad ovest di paperino, con i Giancattivi (cioè il trio comico formato da Alessandro Benvenuti, Athina Cenci e Nuti). Tra gli altri film nei quali recitò Novelli ci furono Madonna che silenzio c’è stasera (1982), Io, Chiara e lo Scuro (1982), Casablanca, Casablanca (1985), Tutta colpa del paradiso e Stregati(1986). Ha continuato a recitare fino a tempi recenti: il suo ultimo film è stato Uscio e bottega del 2014.