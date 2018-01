Il corso di giornalismo del Post

Ci sono molte cose che al Post abbiamo imparato, in otto anni: ci sono servite e ci servono a fare il Post ma anche a capire cosa gli succede intorno, nel giornalismo, nell’informazione online, nel cambiamento digitale e nel mondo in generale. Quindi abbiamo accettato l’invito della scuola Belleville di Milano a condividerle, queste cose: in una serie di tre corsi che inizieranno a febbraio, nei quali il direttore e i redattori del Post, e alcuni ospiti più competenti, racconteranno e spiegheranno come si fa il giornalismo oggi, come lo si è fatto finora, e cosa sta succedendo a questa cosa di capire e raccontare la realtà che chiamiamo appunto giornalismo.

OPEN NIGHT Sabato 13 gennaio dalle 17.00 alle 22.30 i docenti di Belleville incontreranno chi desidera avere informazioni sui programmi dei nuovi corsi serali e della Scuola annuale di Scrittura.#writing Posted by Belleville – Scuola di scrittura on Mittwoch, 27. Dezember 2017

I corsi sono tre, successivi, con un progressivo approfondimento e una maggior concretezza ed esperienza pratica nell’ultima parte, che si concluderà con alcuni stage di una settimana nella redazione del Post. Ci occuperemo di accuratezza, reporting, lavoro sui social network e sul SEO, etica, fonti, modelli di business, scrittura e linguaggi, piattaforme di pubblicazione, data journalism, leggi, interviste, fotografia, e di altri temi ancora. Lavoreremo insieme agli studenti del corso, faremo esperimenti, scriveremo, discuteremo. Quello che sappiamo noi, vogliamo che lo sappiano anche altri, come abbiamo cercato di fare in questi anni condividendo in molti modi i meccanismi del nostro modo di lavorare.

Ogni corso avrà dieci lezioni settimanali (il giovedì dalle 19 alle 21 nella sede milanese di Belleville), a partire dall’8 febbraio. Altre informazioni sono qui, e sabato 13 gennaio dalle 17 alle 22.30 ci sarà un’Open Night per accogliere interessati, amici e visitatori e rispondere a qualunque domanda. E ci saremo noi del Post, naturalmente.

Per iscrivervi ai corsi, scrivete qui.