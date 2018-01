Uno sciopero del personale di ATAC e Roma Tpl è previsto a Roma per venerdì 12 gennaio. Riguarderà tutti i servizi gestiti da ATAC (le linee metropolitane, i mezzi di superficie, cioè autobus e tram, e le ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le reti periferiche gestite da Roma Tpl. Lo sciopero di ATAC è stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb e durerà 24 ore, così come quello indetto dai sindacati Fast e Usb per Roma Tpl.

Gli orari dello sciopero di ATAC

ATAC ha comunicato che lo sciopero potrà portare ritardi e cancellazioni delle corse che partono tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 al termine del servizio diurno; gli orari al di fuori di questi intervalli, invece, sono da considerarsi fasce di garanzia. Inoltre, lo sciopero coinvolgerà anche le corse delle linee notturne nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio: sono le linee comprese tra la N1 a la N28 (con l’aggiunta della linea 913 tra mezzanotte e le 5:30 del mattino).

ATAC ha aggiunto che «non sarà garantito il servizio delle biglietterie» e che «nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, montascale e ascensori».

Gli orari dello sciopero di Roma Tpl

I dipendenti dell’azienda che si occupa di trasporti a Roma e nel Lazio potrebbero scioperare dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio.

Le ragioni dello sciopero

L’Unione Sindacale di Base ha diffuso un comunicato nel quale spiega che gli scioperi di ATAC e Roma Tpl sono da intendere come delle proteste contro «l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal il 27 novembre 2017» che «affossa ineluttabilmente e definitivamente l’ATAC in una crisi complessiva e irreversibile, a danno della vita lavorativa dei dipendenti».