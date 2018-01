Raggi dice che l’albero di Natale di Roma tornerà «a nuova vita»

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che il famigerato albero di Natale collocato nel centro di Roma durante le feste, e molto preso in giro per la chioma poco folta e perché apparentemente poco sano, sarà convertito in oggetti in legno e diventerà «un esempio concreto di riuso creativo». L’albero, da moltissimi soprannominato Spelacchio, era arrivato a Roma a metà dicembre ma aveva perso quasi subito molti dei suoi aghi per problemi nel trasporto o nel travaso; la giunta Raggi era anche stata criticata per avere commissionato il suo trasferimento a una ditta per mezzo di assegnamento diretto, senza bando pubblico, e averlo pagato molto.

L’albero verrà rimosso nei prossimi giorni – stamattina alcuni operai avevano iniziato a smantellarlo per errore – e Raggi ha cercato di difendere il suo aspetto e rivendicare il fatto che nelle ultime settimane ne abbiano parlato un po’ i giornali di tutto il mondo (per irriderlo, ovviamente). In un comunicato diffuso ai giornali, Raggi ha detto:

«Con il passare dei giorni Spelacchio si è conquistato la simpatia e l’affetto della stragrande maggioranza delle persone. Ora avrà una nuova vita. Vogliamo fare di questa star internazionale un esempio concreto di riuso creativo, perché tutto può tornare a nuova vita. Un modo concreto per dimostrare al mondo che Roma vuole essere sostenibile e persegue con convinzione la strada del riuso, riciclo e recupero di materia»

Nello stesso comunicato, si legge che il legno dell’albero verrà riutilizzato per costruire «gadget e una casetta di legno con fasciatoio per le mamme». L’assessora all’Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, ha aggiunto:

«L’albero di Natale di piazza Venezia ha occupato pagine e pagine delle principali testate nazionali e internazionali. È entrato nel quotidiano della gente e ha rapito l’attenzione di radio e tv. La sua nuova vita non è assolutamente un’azione di business. Per questo, non limitiamoci a fare di Spelacchio solo il simbolo delle feste, facciamo di più, eleviamolo a simbolo di un’economia circolare sempre più necessaria per il futuro di Roma e delle nuove generazioni»

Secondo askanews, il comune di Roma sta anche pensando di celebrare lo smantellamento dell’albero con una festa d’addio con alcune scolaresche.