Just Dance 2018, ballato bene

Qualche tempo fa quelli di Joypad, la rubrica di videogiochi per Over 30 ospitata dal Post, hanno preso in ostaggio un gruppo di redattori del Post per coinvolgerli nel loro nuovo video. Abbiamo poi scoperto cosa c’entravamo noi: in questa puntata Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini mostrano come funziona la nuova edizione di Just Dance, il popolare gioco interattivo per Wii, Play Station e Xbox in cui bisogna ballare come i personaggi che appaiono sullo schermo.

Quelli che vedete ballare sono persone coraggiose di cui fidarsi, gli altri sono dei pavidi e dei conigli.