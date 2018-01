Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino condurranno il prossimo Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni

La conduttrice Michelle Hunziker e l’attore Pierfrancesco Favino condurranno il prossimo Festival di Sanremo insieme al direttore artistico Claudio Baglioni. Lo ha annunciato lo stesso Baglioni nella conferenza stampa di presentazione del Festival di quest’anno, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2018. Hunziker è molto famosa soprattutto per programmi come Zelig e Striscia la Notizia, e ha già condotto l’edizione 2007 del Festival. Favino invece è uno dei più famosi e riconoscibili attori italiani della sua generazione, e non ha mai condotto una trasmissione tv.