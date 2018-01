I Radiohead hanno fatto causa alla cantante americana Lana Del Rey, accusandola di avere plagiato “Creep”, forse la loro canzone più famosa, con la sua canzone “Get Free”, contenuta nel disco Lust For Life, uscito quest’anno. Lana Del Rey non è di sicuro la prima a essere accusata di plagio, anzi è in ottima compagnia.

Per chi vuole approfondire: