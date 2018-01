Cosa cambia con le sigarette elettroniche

Dal primo gennaio sono entrate in vigore nuove norme e tassazioni sui liquidi con i quali vengono ricaricate le sigarette elettroniche, decise negli scorsi mesi prima con un emendamento al decreto fiscale presentato da Simona Vicari di Alternativa Popolare, e poi con un successivo emendamento del governo alla legge di bilancio.

La prima versione dell’emendamento era più rigida, e aveva attirato forti critiche da parte di consumatori e produttori di sigarette elettroniche, oltre che del Movimento 5 Stelle. Nella nuova versione alcune nuove norme sono state ammorbidite e altre eliminate del tutto. Due sentenze della Corte costituzionale hanno confermato il nuovo regolamento: d’ora in poi le sigarette elettroniche e i prodotti collegati rientreranno tra i Monopoli di Stato, come il tabacco tradizionale e i superalcolici.

A essere interessati dall’emendamento sono soprattutto i prezzi degli apparecchi e delle ricariche: è stata infatti introdotta una tassa di 0,37 euro per ogni millilitro di liquido di ricarica, con o senza nicotina. Compresa di IVA, significa che i flaconi di ricarica da 10 millilitri – che durano pochi giorni ai consumatori abituali – costeranno tra i 4,50 e i 5 euro in più. Da aprile, poi, i rincari interesseranno anche i prodotti utilizzati da molti consumatori di sigarette elettroniche per prodursi da soli il liquido di ricarica: glicerina e glicerolo, che secondo il Corriere della Sera passeranno da circa 20 euro al litro a 450 euro soltanto di tasse. In molti hanno protestato perché questi prodotti sono venduti anche in farmacia e in erboristeria, visto che vengono usati per molte preparazioni alimentari e cosmetiche, ma non subiranno questo tipo di tassazione.

Molti consumatori si stanno affrettando quindi a fare scorta di questi liquidi, che però non possono più essere venduti online in Italia. Inizialmente l’emendamento aveva previsto che i liquidi potessero essere venduti soltanto in tabaccheria, e non nei negozi specializzati: nell’ultima versione queste limitazioni sono state eliminate. I negozi specializzati potranno continuare a venderli, ma dovranno avere l’autorizzazione del Monopolio.

Le nuove tasse dipendono dalla volontà di equiparare le sigarette elettroniche al tabacco da combustione tradizionale, e da quella di recuperare i mancati introiti delle tasse sulle sigarette tradizionali che chi fuma le sigarette elettroniche ha smesso di comprare. Secondo i giornali si applicheranno retroattivamente per le aziende, anche se non è chiaro in che modo sarà applicata la tassazione sui liquidi già venduti: si parla con toni allarmistici di centinaia di milioni di euro da raccogliere, ma sembra probabile che la questione verrà chiarita meglio dal governo in futuro. Le stime riportate dai giornali parlano di 2mila negozi e 30mila persone impiegate nel settore delle sigarette elettroniche, che potrebbero subire conseguenze economiche gravi dalle nuove tassazioni.