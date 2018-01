Le previsioni meteo di domani, martedì 9 gennaio

Domani, martedì 9 gennaio, è prevista ancora neve sulle Alpi sopra i 1.200-1.400 metri di quota, soprattutto a nord-ovest e nord-est. Ci saranno piogge e cielo coperto sia in Emilia-Romagna (il mattino, fino al primo pomeriggio) sia in tutto il Centro, dove le cose dovrebbero andare meglio solo verso sera. Anche al Sud pioverà: ci saranno dei piovaschi in Calabria, Basilicata e Puglia, mentre in Sicilia sono sicure le nubi e incerti alcuni rovesci a ovest.

Farà freddo: caleranno sia le temperature minime che le temperature massime in tante regioni d’Italia, ma niente a che vedere con quello che stanno passando sulla East Coast degli Stati Uniti: lì le temperature sotto zero si percepiscono già dalle foto, e sul monte Washington, il più alto degli Stati Uniti nordorientali, sono stati raggiunti i -40 °C. Se farà comunque troppo freddo per i vostri gusti, potrete studiare un piano alternativo e restare a casa: per esempio, potreste recuperare una delle serie che la scorsa notte hanno vinto ai Golden Globe.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.