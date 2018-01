La lista dei vincitori dei Golden Globe 2018

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio si è svolta a Los Angeles la cerimonia per l’assegnazione dei Golden Globe Awards, più semplicemente chiamati Golden Globes. Sono fra i più importanti premi americani per la tv e il cinema, e vengono assegnati ogni anno dalla Hollywood Foreign Press Association, un’associazione che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv: i vincitori vengono decisi in base ai voti di circa 90 di loro. L’edizione di quest’anno era la 75esima, e si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.

Tra i film, quello che ha vinto più premi è stato Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che si è aggiudicato anche il premio per il Miglior film drammatico; sono andati bene anche Lady Bird e La forma dell’acqua (che aveva sette nomination e ha vinto due premi). La serie che è andata meglio, invece, è stata Big Little Lies: ha ricevuto quattro premi, compresi quelli per Nicole Kidman e Laura Dern; hanno riscosso successo anche The Marvelous Mrs. Maisel e The Handmaid’s Tale.

Tutti i vincitori dei Golden Globe 2018

Oprah Winfrey ha vinto un premio alla carriera e ha fatto un apprezzato discorso con diversi riferimenti a quello che è stato fatto e c’è ancora da fare a favore dei neri e delle donne. La cerimonia è stata condotta da Seth Meyers, che ha fatto battute su Kevin Spacey e Harvey Weinstein, tra gli altri. Quasi tutti i presenti erano vestiti di nero e i riferimenti al movimento #metoo e alla necessità che le donne siano pagate tanto quanto gli uomini sono stati molti.

Le categorie dei Golden Globe sono 25: 14 per il cinema e 11 per la televisione. I premi sono divisi in base al genere del film o della serie tv: esistono premi per il miglior drama e per la miglior comedy, per esempio. A differenza degli Oscar i Golden Globe premiano quindi sia cinema che tv, e non assegnano premi tecnici (come quelli per il trucco o per la fotografia).