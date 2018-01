Gli insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus

Merci pour tous vos messages, grazie per i vostri messaggi, thanks all for your messages Aujourd’hui j’ai été victime de propos racistes pendant le match. Par aveu de faiblesse et par la haine et la volonté d’intimider. J’aime tout le monde et je ne peux qu’être désolé de voir des personnes qui se comportent ainsi. Le foot doit permettre de partager une passion, porter des valeurs d’égalité et inspirer les autres. C’est pour cela que je suis ici. #Paix Oggi ho assisitito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione e l'ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace. Today I experienced racism during the match. Weak people try to intimidate with hate. I am not a hater and can only be sorry for those who set bad examples. Football is a way to spread equality, passion and inspiration and this is what I am here for. Peace. @juventus #equalgame

A post shared by Blaise Matuidi Officiel (@blaisematuidiofficiel) on Jan 6, 2018 at 3:42pm PST