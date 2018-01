Le previsioni del tempo per lunedì 8 gennaio

Domani si prevede un aumento delle temperature minime un po’ in tutta Italia. Questo non significa però che farà bel tempo. Pioverà e nevicherà in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, mentre ci sarà cielo nuvoloso nel resto del nord e nel centro, con piogge sparse in Toscana, Lazio, Umbria e ovest della Sardegna, e nel sud. Pioverà un po’ anche sulla Calabria ionica, sulla Sicilia centro-orientale, sulla Basilicata centromeridionale e in Salento.

Nell’est degli Stati Uniti invece continua a fare freddissimo, per via di una corrente a getto. Anche in Lettonia fa freddo, ma importa sempre a meno gente. Invece a Sydney, in Australia, dove ora è estate, è stato registrato il giorno più caldo dal 1939: sono stati raggiunti i 47,8 °C. È vietato accendere fuochi per il rischio di incendi.

