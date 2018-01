Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in TV ci sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ospite di Che tempo che fa e Non è l’Arena di Massimo Giletti, ma ci saranno anche molti film, soprattutto d’azione. Tra questi Hunger Games, il primo della trilogia omonima, Il fuggitivo, un classico di Rete 4 con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, e un film islandese sulla vendetta di un padre. C’è anche una commedia su un gruppo di pensionati britannici e due episodi della serie tv dedicata alla regina Vittoria.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – dove stasera saranno ospiti Pippo Baudo, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, l’attrice Ilenia Pastorelli e i Måneskin, uno dei gruppi concorrenti all’ultima edizione X-Factor.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.: serie tv americana sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Un classico di Rai 2.

21.50 – Bull: due episodi della serie tv americana liberamente ispirata alla vita del presentatore televisivo Phil McGraw. Il protagonista, Jason Bull, è il capo di una società che analizza i giurati di un processo per elaborare strategie di difesa vincenti, in modo da aiutare gli avvocati difensori a vincere i processi, più o meno la cosa che faceva McGraw.

⚠ Questa sera alle 21.05 non perdete @NCIS_CBS e a seguire la nuova stagione di @BullCBS in prima visione assoluta❗ pic.twitter.com/DztBZ6MADl — Rai2 (@RaiDue) January 7, 2018

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

21.20 – Free State of Jones: film del 2016 con Matthew McConaughey che racconta la storia vera dell’agricoltore del Mississippi Newton Knight, che durante la guerra di Secessione si ribellò all’esercito confederato e dopo la guerra si oppose alle discriminazioni nei confronti degli afroamericani. Il film non è venuto benissimo secondo i critici, ma la storia è molto interessante. Diretto da Gary Ross.

Rete 4

21.15 – Il fuggitivo: film del 1993 con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Il primo interpreta un chirurgo condannato a morte ingiustamente per l’omicidio della moglie che scappa dal carcere; il secondo è il poliziotto che lo insegue.

Canale 5

21.13 – Victoria I: due episodi della serie tv dedicata alla regina Vittoria da giovane.

Italia Uno

21.20 – Hunger Games: primo film della trilogia tratta dai romanzi di Suzanne Collins, con Jennifer Lawrence. Nel mondo distopico in cui è ambientato, ogni anno vengono scelti 12 ragazzi e 12 ragazze di età compresa tra i dodici e i diciotto anni per partecipare agli Hunger Games, una specie di reality show in cui i partecipanti devono combattere tra loro finché ne rimarrà vivo soltanto uno. È il secondo film in tv della serata diretto da Gary Ross.

La7

20.30 – Non è l’Arena: il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

Non è l'Arena torna domenica alle 20.30 su @La7tv. Vi aspettiamo! pic.twitter.com/L9L3Ikdmo9 — Non è l'Arena (@nonelarena) January 5, 2018

TV8

21.15 – Solomon Kane: film d’avventura del 2009 su un personaggio creato dallo scrittore Robert E. Howard, lo stesso che inventò Conan il Barbaro. È ambientato nel Seicento, comincia in nord Africa e continua in Inghilterra, e ha vari personaggi soprannaturali malvagi: la morte, una strega, soldati indemoniati e Satana stesso.

Rai 4

21.03 – The Oath – Il giuramento: film islandese del 2016 che fa parte di quel genere in cui un genitore cerca di salvare o vendicare un proprio figlio pianificando un omicidio.

Rai Movie

21.10 – Marigold Hotel: commedia del 2012 con Judi Dench, Dev Patel e Maggie Smith, tra gli altri. I protagonisti sono un gruppo di pensionati britannici che per diverse ragioni passano un soggiorno in un hotel di Jaipur in India.

Iris

20.59 – Mani di velluto: commedia italiana del 1979 con Adriano Celentano, su un ingegnere inventore di un indistruttibile vetro anti-rapina che si finge ladro per amore.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Logan – The Wolverine

Sky Cinema Passion

21.00 — Romeo+Giulietta

Sky Cinema Cult

21.00 — Shine