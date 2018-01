È morto Tatsuro Toyoda, ex presidente di Toyota

È morto a 88 anni Tatsuro Toyoda, l’ex presidente dell’azienda automobilistica Toyota e l’uomo considerato responsabile della sua ascesa fino a farla diventare una delle aziende automobilistiche più importanti al mondo. Toyoda è morto per una polmonite il 30 dicembre ma la notizia è stata data oggi da Toyota. Era il figlio di Kiichiro Toyoda, il fondatore della società, di cui è stato il settimo presidente, dimettendosi nel 1995 pur mantenendo il ruolo di consigliere fino alla morte.

Nel 1984 fu tra i promotori di NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.), una joint venture in California con la rivale General Motors, che iniziò la produzione nel 1984: Toyoda ne fu il primo presidente e in molti copiarono quella che fu una delle prime collaborazioni internazionali nel settore. Un aneddoto curioso sul nome dell’azienda: la D del cognome di famiglia venne cambiata con una T perché degli indovini dissero che portava fortuna.