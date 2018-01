Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv ci sono diversi film, alcuni adatti anche per i non adulti: per esempio Alice in Wonderland di Tim Burton e Garfield, ma anche Macbeth, adattamento cinematografico della tragedia di William Shakespeare con Michael Fassbender e Marion Cotillard che è stato presentato a Cannes nel 2015 e che ha ottenuto buone critiche. Su Rete 4 verrà trasmesso Planet Earth II, il documentario sulla natura della BBC, realizzato con tecnologie di ripresa molto moderne e per il quale sono stati necessari quattro anni di produzione. E poi: la lotteria e un concerto di Adriano Celentano, che oggi compie 80 anni.



Rai 1

20.35 – Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia: programma condotto da Amadeus, abbinato quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Tra gli ospiti della serata ci saranno Carlo Verdone, Manuela Arcuri, Vittoria Puccini, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Iva Zanicchi, Pupo e il Circo Medrano.



Rai 2

21.05 – Alice in Wonderland: film del 2010 di Tim Burton ispirato a uno dei più famosi libri fantasy della storia scritto da Lewis Carroll e pubblicato nel 1865. Alice ha diciannove anni, non ricorda più nulla delle sue avventure di bambina, ma per sfuggire a un matrimonio combinato decide di scappare inseguendo nel bosco quel coniglio: il Bianconiglio. Johnny Depp interpreta il Cappellaio Matto e Helena Bonham Carter la Regina.



Rai 3

20.30 – Medicus: film tedesco del 2013 diretto da Philipp Stölzl, basato sull’omonimo romanzo di Noah Gordon e ambientato nell’XI secolo. Racconta di un orfano la cui madre muore per una misteriosa malattia: il bambino decide dunque di studiare medicina e di andare in Persia dove diventa l’allievo prediletto e l’assistente di Avicenna.



Rete 4

21.15 – Planet Earth II Le Meraviglie Della Natura – Praterie e Città: è una replica dei documentari della BBC che Rete 4 aveva già trasmesso a marzo: se non sapete di cosa si tratta potete dare un’occhiata al link qui sotto.



Canale 5

21.10 – Rock Economy, speciale: i momenti più belli dei due concerti di Adriano Celentano tenuti nel 2017 all’Arena di Verona.



Italia 1

21.10 – Garfield: film del 2004 diretto da Peter Hewitt e tratto dal fumetto omonimo. Nell’edizione italiana, il gatto Garfield è doppiato da Fiorello.



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie tv poliziesca britannica. È ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.



TV 8

21.15 – Macbeth: adattamento cinematografico della tragedia di William Shakespeare diretto da Justin Kurzel con Michael Fassbender e Marion Cotillard. Presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2015 ha ricevuto generalmente critiche positive.



Rai 4

21.05 – Gomorra 2: primo e secondo episodio della seconda stagione della serie ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Su Sky Atlantic sono stati trasmessi gli episodi della terza stagione.

Alle 21.00 appuntamento imperdibile con i primi due episodi di #GomorraLaSerie Stagione 2: "Vita mia" e "Lacrime e sangue" pic.twitter.com/63eesPU32E — Rai4 (@RaiQuattro) January 6, 2018



Iris

21.00 – Gravity: film del 2013 diretto da Alfonso Cuarón con Sandra Bullock e George Clooney. Racconta un “incidente” spaziale, è stato uno dei più grandi successi cinematografici del 2013 ed è stato il film più premiato agli Oscar del 2014 con sette riconoscimenti. Mette parecchia ansia.



Sky Cinema Cult

21.00- The Millionaire

Sky Cinema Passion

21.00 – Amiche da morire