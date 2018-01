Le previsioni del tempo per domani, domenica 7 gennaio

Speravate di godervi come si deve l’ultima giornata di vacanze, ma domani il tempo sarà uggioso un po’ in tutta Italia, a ricordare che le vacanze sono finite e lunedì si torna al lavoro (tranne chi sciopera): potete restare al caldo immaginando che fuori sia così, e godervi le novità su Netflix, prepararvi ai Golden Globe, leggere un bel libro che vi basti un pomeriggio o recuperare gli articoli del Post più letti nel 2017, ve ne fosse sfuggito qualcuno. Per i più coraggiosi invece sono iniziati i saldi.

Al Nord sarà ovunque coperto e pioverà in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e dal pomeriggio in Friuli Venezia Giulia e Veneto; nevicherà in Piemonte e Valle d’Aosta dai 1.200-1.400 metri in su. Pioverà, ma una pioggerellina leggera, in Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel Centro e al Sud la situazione sarà meno cupa, con un cielo solo lievemente coperto tranne che sulla costa ionica della Calabria, nella Sicilia nordorientale e nel nord della Puglia, dove sarà molto nuvoloso, con qualche pioggia.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.