È morto l’astronauta John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna

L’astronauta statunitense John Young, nono uomo a mettere piede sulla Luna, è morto sabato 6 gennaio: aveva 87 anni. La notizia è stata diffusa su Twitter dall’astronauta Terry Virts e in seguito confermata dalla NASA. Nella sua lunga carriera come astronauta, Young partecipò ai programmi Gemini, che furono la base per la realizzazione del programma Apollo verso la Luna e, in seguito, volò anche sullo Space Shuttle. Nel 1965 volò con la prima missione con equipaggio del programma Gemini, mentre nel 1969 divenne la prima persona a orbitare intorno alla Luna con Apollo 10. Nel 1972 mise infine piede sulla Luna con la missione Apollo 16. Era una delle sole tre persone al mondo ad avere raggiunto l’orbita lunare per due volte. Young fu anche comandante del primo volo del programma Space Shuttle nel 1981.