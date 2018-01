Due aerei di linea si sono urtati all’aeroporto di Toronto, rendendo necessaria un’evacuazione di emergenza

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, l’ala di un aeroplano da poco atterrato all’aeroporto di Toronto, Canada, e in attesa di ricevere l’assegnazione di un gate, è stata urtata dall’ala di un altro aereo vuoto che stava facendo manovra. L’aeroplano di WestJet era un Boeing 737-800 e aveva a bordo 168 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. L’urto ha causato un principio d’incendio, rendendo necessaria l’evacuazione dell’aereo da poco arrivato, attraverso gli scivoli gonfiabili di sicurezza.

Tutti i passeggeri sono stati portati al sicuro e non ci sono notizie di feriti. Sul posto sono arrivate diverse squadre di emergenza e dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. L’altro aereo in manovra era della compagnia Sunwing e non aveva nessuno a bordo: lo stavano spostando con un rimorchio.

Sunwing confirms their plane was empty when it was pushed from gate. Arrived from Cancun earlier. Their tail (APU) struck wing of Westjet #WS2425 also from Cancun. APU caught fire. All 168 pax & 6 crew on Westjet plane safely evacuated via slides. pic.twitter.com/AiEAXbMRrx

— Tom Podolec (@TomPodolec) January 6, 2018