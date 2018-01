Le previsioni del tempo per domani, sabato 6 gennaio

L’Epifania porterà precipitazioni e nebbia nel nord Italia, cielo coperto nel resto del paese. In particolare, domani ci saranno piogge sparse e temporali isolati in Liguria e in Piemonte, e dal primo pomeriggio anche in Lombardia e sull’ovest dell’Emilia-Romagna; deboli piogge invece in Friuli Venezia Giulia. Nevicherà sulle Alpi centro-occidentali sopra i 1.500 metri e verso sera il maltempo si diffonderà anche nel resto del nord. Pioverà un po’ anche lungo le coste della Toscana e in alcuni posti in Lazio e in Campania, ma poco.

C’è molta neve invece lungo la costa orientale degli Stati Uniti e in Cina. In Florida non nevica, ma cadono iguana dagli alberi.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.